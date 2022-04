Les agents du du journal «Le Soleil» paient les salaires de deux de leurs collègues

Pour soutenir leur camarade Mouhamadou Sall et Moustapha Lo, privés de leurs salaires du mois de février par le directeur général, Yakham Mbaye, les travailleurs du journal «Le Soleil», uni et déterminé à rétablir la justice et l’équité, a initié l’opération « Fày salaire yi » depuis une dizaine de jours. Le salaire étant sacré, à leurs yeux, tous les agents de la SSPP, quels que soient leurs rangs, ont mis la main à la poche pour faire de cette action une réussite totale.

Le collège des délégués du personnel de la SSPP «Le Soleil» renseigne dans un communiqué que les résultats ont, de très loin, dépassé les attentes. Car, l’argent collecté a permis de payer le salaire de Mouhamadou Sall et Moustapha Lo. «Le Directeur général du quotidien Le Soleil qui perçoit pourtant son salaire sans pour autant venir travailler (il n’a plus mis les pieds dans l’entreprise depuis juin 2020) aurait pu faire preuve d’humanisme en pensant aux familles de ces derniers, leurs épouses et leurs enfants», déclare le collège des délégués. Malgré les nombreuses médiations et les rappels à l’ordre des syndicats et du collège des délégués pour le faire revenir à la raison, se désolent les syndicalistes, Yakham Mbaye persiste dans sa forfaiture.

En tout cas, les travailleurs promettent de continuer ce bel élan de solidarité dans les mois à venir, tant que la direction générale s’entêtera à persister dans l’illégalité et l’injustice qu’ils vont combattre. Le Président Macky Sall est invité à trouver une solution définitive à cette crise chronique depuis l’arrivée de Yakham Mbaye.