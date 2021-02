Agences Wafacash et CMS : Seydou Kane et Cie risquent 20 ans de prison

Poursuivis pour association de malfaiteurs, vol commis avec usage d’armes, de violence et port d’armes, blanchiment de capitaux, les sieurs Seydou Kane, Cheikh Tidiane Diouf, Diégane Niane, Seydou Wade dit Seydou Ba risquent 20 ans de réclusion criminelle.

Bénéficiant d’un mandat de dépôt depuis le 27 juillet 2017, les prévenus ont été attraits à la barre pour leur implication dans le braquage de deux agences Wafacash à la Gueule Tapée et du Crédit mutuel du Sénégal (Cms) de Liberté 6.

Les faits se sont déroulés le 19 juin 2017 quand le gang des quatre (4), tous armés, avaient réussi, en plein jour, à s’introduire dans les locaux du Crédit mutuel du Sénégal (Cms) situé en face du terrain de football de Liberté 6 après avoir maîtrisé et ligoté le vigile.

Les clients et le personnel qui étaient sur place avaient subi le même sort d’après le procès-verbal des enquêteurs. Les mis en cause ont pu emporter la somme de 7 millions 930 milles Fcfa, l’enregistreur de la vidéosurveillance, le système d’alarme, les clés de la porte d’entrée, les téléphones portables du personnel et des clients ainsi que des documents administratifs.

Le Pv des enquêteurs rapporte aussi que le même jour, l’agence Wafacash sise à la Gueule-Tapée avait elle aussi été attaquée par des individus non identifiés qui avaient emporté la somme de 3 millions FCfa et des téléphones portables.

Devant la barre, les accusés ont tous nié les faits et réfuté leur implication dans cette série de braquages. Décrit comme un as du braquage, Seydou Kane est suspecté comme étant la pièce maîtresse dans le dispositif du groupe de braqueurs parce qu’étant le présumé garde de l’arsenal de cambriolage et de braquage de la bande.

Le prévenu a catégoriquement nié son implication dans cette association de malfaiteurs et du cambriolage des agences de transfert d’argent de la Gueule Tapée et du CMS de Liberté 6. “Je n’ai jamais participé à ces braquages” a soutenu le mis en cause. Plaidant pour sa cause, ses conseils ont confié qu’il n’a pas été porteur d’un seul objet de ce braquage malgré la perquisition faite chez le prévenu, une preuve de sa non implication dans les faits datant du 19 juin 2017.

“Les seuls éléments sur la base duquel il est impliqué se trouve sur la déclaration d’un co-prévenu qui s’avère être le taximan, Seydou Wade alias Seydou Ba qui cherche à se tirer d’affaire”, a expliqué un des avocats de Seydou Kane. Quant au taximan, Seydou Wade, il affirme n’être mêlé ni de près ni de loin à ces braquages. “Je suis chauffeur de taxi et j’ai été interpellé, ce jour, par le groupe des 3 pour une course. Je ne les connais même pas” a-t-il insisté. Les accusés Diégane Niane et Cheikh Tidiane Diouf également ont tous deux (2) réfuté les chefs d’accusation qui pèsent sur eux. Ils n’ont jamais été sur les lieux indiqués se sont-ils défendus devant la barre. Pour leurs conseils, depuis l’enquête préliminaire jusqu’à la barre de la chambre criminelle, aucune preuve tangible ne peut être brandie contre ces derniers. Les avocats ont invité le président du tribunal à plus de prudence dans cette procédure considérée comme vicieuse. Ils soutiennent que les parties civiles pourraient se tromper de personnes.

Dans sa plaidoirie, le parquet considère que la culpabilité des suspects ne souffre d’aucun doute et qu’en vérité les mis en cause ont tous eu maille à partir avec la justice sauf le taximan, Seydou Wade pour lequel il plaide l’acquittement au bénéfice du doute. Cependant pour les 3 autres en l’occurrence Seydou Kane, Cheikh Tidiane Diouf et Diégane Niane, le ministère public a demandé à la chambre criminelle de les condamner à 20 ans de réclusion criminelle.

Le délibéré est fixé au 03 mars prochain.