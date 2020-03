Un nouveau Crime de Génocide commis le week-end dernier (samedi 7 au dimanche 8 mars 2020) sur le territoire du Burkina Faso contre la communauté peulhe installée au nord du pays. Et ce Crime de Génocide, encore une fois, est l’œuvre des milices alliées du pouvoir central de Ouagadougou: les kogleweogos.

Ces groupuscules criminels dits d’autodéfense, c’est désormais un secret de polichinelle, sont nés avec la bénédiction active du régime Kaboré, et sont actifs avec le soutien de ce régime qui leur garantit l’impunité totale pour toutes les formes d’entorses à la loi dont ils se rendent coupables à longueur de journées sur le territoire national Burkinabè, depuis leur institutionnalisation par leur allié aux commandes de l’appareil d’Etat au Burkina Faso.

Ainsi confortées dans l’impunité totale, voici ces milices criminelles qui se lancent dans le massacre contre la communauté peulhe de Yirgou, à quelques encablures de la capitale Ouagadougou, précisément dans le centre-nord de ce pôle décisionnel central, à tous les égards, du pays dit « des hommes intègres ». C’était dans la période transitionnelle 2018/2019; du 31 décembre 2018 à janvier 2019.Bilan de cette folie meurtrière: 210 compatriotes Burkinabè trucidés pour être nés peulhs, et s’étant retrouvés habiter dans cette zone du Burkina.

Les auteurs de cette barbarie inhumaine avaient été précisément identifiés en tant que miliciens kogl machin, et leurs identités respectives étaient clairement établies. Heurtées par ce crime odieux, de bonnes volontés au plan national volent au secours de ces concitoyens victimes, en créant le Collectif contre l’Impunité et la Stigmatisation des Communautés, avec pour objectif de faire toute la lumière sur ce Crime de Génocide. Résultats:210 morts sont dénombrés (le pouvoir central de Ouagadougou, de son côté annonçait une quarantaine de morts) et les auteurs de ce massacre de masse clairement et précisément identifiés, comme déjà souligné ci-devant.Que fait alors Ouagadougou face à ces atrocités commises ?



Absolument rien en terme de répression judiciaire de leurs auteurs; ces derniers se pavanent depuis en toute liberté au nez et à la barbe des familles des victimes ainsi que des rescapés de ce Crime de Génocide !

Dans ces conditions, le massacre perpétré le week-end dernier, par les mêmes miliciens kogl machin, contre la même communauté peulhe (décidément), soldé par 43 morts, était…INÉVITABLE, vu que L’IMPUNITÉ A ÉTÉ POUR EUX ÉRIGÉE EN PRINCIPE.



C’est on ne peut plus très clair au Burkina Faso du régime MPP, il y a:les uns, totalement au-dessus des lois qu’ils peuvent violer allègrement en toute impunité;Et à côté, on a les autres: condamnés à subir sans mots dire, sinon ils encourent toute la rigueur de la loi lorsqu’ils osent élever la voix contre les dérives de gouvernance du régime MPP. Je pense notamment ici à tous ces activistes des droits humains et de la démocratie postés sur le net, dans les réseaux sociaux, que le régime n’a de cesse de harceler pour leurs courageuses publications quotidiennes contre toutes les formes de dérives constatées dans la gouvernance du bien commun à tous les Burkinabè sans exclusive: le Burkina Faso! Lahousséni Tahar Aminata Rachow Naïm Touré Soutien à vous dans vos actions quotidiennes contre la mal gouvernance du pays des hommes intègres !

Les auteurs et commanditaires des Crimes de Génocide peuvent continuer leur ignominie, mais qu’ils intègrent la certitude suivante: Le Crime de Génocide est IMPRESCRIPTIBLE ! Et il est de la compétence de la Cour Pénale Internationale, comme précisé ci-dessous dans le CHAPITRE II COMPÉTENCE, RECEVABILITÉ ET DROIT APPLICABLE des Statuts de cette Cour de Justice Internationale; en l’occurrence en son article 5 qui stipule, je cite: » En vertu du présent Statut, la Cour a compétence à l’égard des crimes suivants : a) LE CRIME DE GÉNOCIDE; b) Les crimes contre l’humanité ; c) Les crimes de guerre ; d) Le crime d’agression. »

Le CRIME DE GÉNOCIDE, étant bien précisé dans l’article 6 de ce statut, comme suit:Article 6: Crime de génocide » Aux fins du présent Statut, on entend par crime de génocide l’un quelconque des actes ci-après commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :a) Meurtre de membres du groupe ;b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe. « Comme il est à tous ici loisible de relever: les points a et b de cet article 6 du statut de la Cour Pénale Internationale, correspondent parfaitement aux tueries ciblées et de masses perpétrées par les milices kogleweogos dans notre pays, avec la bénédiction du pouvoir central de Ouagadougou.

Ce qui est intéressant dans cette situation d’impunité totale dont jouissent les auteurs et commanditaires de ces atrocités, c’est que, comme déjà évoqué ci-devant, ces Crimes de Génocide sont IMPRESCRIPTIBLES; en témoigne l’article 29 des statuts de la Cour Pénale Internationale qui renseigne précisément, je le cite: » Les crimes relevant de la compétence de la Cour ne se prescrivent pas. »Ce faisant: personne, des auteurs et des commanditaires de ces Crimes de Génocide, ne va échapper au sort qui l’attend, puisque aucun régime sur Terre n’est éternel !Tout près n’est jamais loin !

Allons seulement !Sinon c’est vrai, comme l’avait dit le romancier français Laurent Guillaume, que… « De l’hypocrisie à la lâcheté, il n’y a qu’un seul pas à franchir…La fuite! »Mais, comme l’a dit quelqu’un, « Quand le temps nous rattrape, des surprises nous attendent parfois. »Sur ce, il est certain que…TÔT OU TARD…JUSTICE SE FERA POUR YIRGOU, BARGA ET LES AUTRES LOCALITES MEURTRIES!En attendant: NOUS RECLAMONS JUSTICE POUR LES CITOYENS BURKINABE MASSACRES A YIRGOU, BARGA,…

Mahamoudou Soulama

Analyste Politique/Expert en Communication Politique (Aix-en-Provence; France)(Juriste/journaliste/Communicant Politique)