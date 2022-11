Le leader de Pastef, Ousmane Sonko a tenu ce vendredi une conférence de presse pour donner les noms des comploteurs de l’affaire Sweet beauty.

Il s’agit du procureur Serigne Bassirou Guèye, du Commandant Abdou Mbengue devenu Colonel, du Général Moussa Fall, Me Gaby, Me Dior Diagne, Mamadou Mamour Diallo et leur mentor.

Ainsi, après avoir cité tous ces noms, le leader de Pastef a spécifié tout à tour leur rôle dans ce qu’il appelle l’affaire Sweet beauty.