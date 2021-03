L’avocat d’Adji Raby Sarr, cette masseuse, qui accuse l’opposant Ousmane Sonko de “viols et menaces de mort”, a récusé la médiation initiée par les religieux sénégalais. Alors que Mame Mactar Guèye de l’Ong Jamra accompagné de l’abbé Jacques Sarr ont fait savoir leur difficulté à rencontrer la plaignante, Adji Raby Sarr, devenue une personnalité en haute en couleurs depuis l’éclatement de cette affaire de viols, son avocat, Me El’hadji Diouf, s’est fait entendre. Et ce n’est pas pour plaire aux religieux.

“Allez vous promener!” a semblé dire Me El’hadji Diouf aux religieux qui ont décidé de prendre leur bâton de pèlerin. Et de venir jouer les médiateurs dans le différend opposant l’Etat du Sénégal, qui se cache derrière Adji Raby Sarr, à une des masseuses du “Sweet Beauté Spa.” Alors que les religieux ont, hier, fait entendre leur difficulté à rencontrer Adji Raby Sarr après avoir été reçu Ousmane Sonko, Me El’hadji Diouf, l’avocat de la plaignante, ne s’est pas attendre trop longtemps.

Dans les colonnes de nos confrères de l’Observateur, il a fait savoir qu’«(ils) opposent un niet catégorique à cette médiation qui n’a aucun sens (…) La religion n’a rien à faire dans ça (…) Cette médiation est une entreprise extrêmement dangereuse et affaiblit la justice qui doit œuvrer pour la manifestation de la vérité», a fait savoir Me El Hadji Diouf. Comme on le voit, ce niet catégorique de l’avocat serait partagé par Adji Raby Sarr qui aurait refusé de rencontrer les 18 religieux qui voulaient la rencontrer. Pour rappel, depuis l’éclatement de cette affaire “Sweet Beauté Spa”, Adji Raby Sarr est gardée dans un endroit secret, protégée par une équipe de policiers de la BIP, les mêmes éléments qui gardent le chef de l’Etat.

La seule fois qu’elle a été aperçue, c’était au tribunal de Dakar lors de sa comparution devant le juge d’instruction du 8 ème cabinet. Et ce sont deux avocats, des plus chers du Sénégal, qui la conseillent et l’assistent: Me Dialy Kane et Me Elhadji Diouf. L’un d’eux, Me El’hadji Diouf se dit, ouvertement, ami du chef de l’Etat, Macky Sall. Mais, il est aussi l’un des rares avocats à avoir été poursuivi par la clameur populaire et insulté, tout le temps, par les pros Sonko qui l’accusent d’avoir été arrêté pour viol en France. Même si le principal concerné s’en est toujours offusqué et a véhément démenti ces accusations.