Affaire Sonko : Aliou Sané de ” Y en a marre” rappelle Macky Sall à l’ordre

Une délégation du mouvement « Y en a marre » s’est rendue, ce mardi 9 février, chez Ousmane Sonko pour lui manifester leur soutien et solidarité.

Au sortir de la rencontre, le Coordonnateur Aliou Sané a demandé au président Macky Sall de cesser les manœuvres qui « n’honorent pas la démocratie ».

« Notre pays, aujourd’hui plus que jamais, a besoin de ses fils et filles pour sauver sa promesse de pays de paix et de liberté. Que Macky Sall ne crée pas des conditions pour brûler ce pays », a-t-il affirmé.

Le coordonnateur de « Y en a marre » fait appel à « tous ceux qui pensent -comme Y en a marre qui se bat depuis 10 ans pour les mêmes causes- que cette façon de gouverner doit se terminer ».