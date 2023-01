Une manifestation devant l’hôpital Principal est prévue ce samedi 7 janvier de 09h à 14h pour exiger la libération du journaliste Pape Alé Niang « injustement emprisonné par le président Macky Sall ».

L’annonce a été faite par le député, Guy Marius Sagna. D’après lui, la lettre d’information a été déposée aujourd’hui mardi sur la table du préfet de Dakar.

Le journaliste d’investigation, interné à l’hôpital Principal, est en grève de la faim depuis 15 jours.

Pape Alé Niang est poursuivi pour divulgation d’informations non rendues publiques par l’autorité compétente de nature à nuire à la Défense nationale, de recel de documents administratifs et militaires et de diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions publiques.