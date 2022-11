C’est une exclusivité Kéwoulo. Alors que tout le monde avait cru et dit que “c’est la diffusion du contenu du rapport confidentiel de la gendarmerie” relatif à l’affaire Capitaine Touré qui vaut au journaliste, Pape Alé Niang, son arrestation, Kéwoulo a appris d’un de ses avocats que cette affaire n’a jamais été évoquée par les enquêteurs. Et c’est pour une tout autre affaire qu’il a été arrêté.

A en croire Me Ciré Clédor Ly, l’un des conseillers de notre confrère et patron de Dakarmedia.com, “c’est pour la diffusion de documents estampillés “secret défense” que Pape Alé Niang a été entendu, hier, jusque tard dans la nuit.” A l’en croire, c’est la publication de ce fameux document dans lequel la hiérarchie demandait aux éléments des Sapeurs Pompiers d’être très tôt sur le terrain, le jeudi 3 novembre -jour de l’audition de Ousmane Sonko par le doyen des juges-, qui a valu à Pape Alé Niang ses ennuis judiciaires. Les autorités, qui ont jugé que la publication de ce document militaire, sans une autorisation préalable, est une infraction pénale, ont visé les articles 64 du code pénal.

Cet article, pour mémoire, réprime toute diffusion d’une information militaire dont la divulgation sans autorisation préalable est de nature à nuire à la défense nationale. Aussi, pour asseoir sa thèse de faire de Pape Alé Niang un fautif, le parquet a visé “le vol et le recel de documents administratifs.” Une épée de Damoclès qui peut s’abattre sur la tête de tout journaliste dans l’exercice de sa fonction. Parce, puisque un journaliste n’est pas dentinaires des documents qu’il traite souvent, le fait de les obtenir et de les diffuser peut se retourner contre eux. De cette manière, toutes deux chefs visés ici constituent des infraction pénales lourdement sanctionnées par la loi.

Contrairement à ce qui avait été dite, l’affaire du rapport interne de la gendarmerie n’a pas été évoquée lors de l’audition tardive de Pape Alé Niang; puisque le fameux document existe bel et bien et nul ne peut remettre cela en cause. Contrairement à ceux-là qui voulaient voir le journaliste être poursuivi pour “diffusion de fausses nouvelles“, l’affaire a existé. Finalement, bien que entrant dans le cadre de ceux qu’on appelle les délits de presse et que des nations de droit ont enlevé de leur arsenal judiciaire, ces infractions pénales peuvent laisser libre court au parquet de viser l’article 139 du code de procédure pénal et obtenir le mandat de dépôt à l’encontre de notre confrère. Avec cette disposition, si l’affaire relève du correctionnel, toute demande de liberté provisoire introduite par les avocats peut être refusé si le parquet s’y oppose par réquisition écrite.