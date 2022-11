Affaire Pape Alé Niang : Les acteurs de la presse en bouclier

Pape Alé peut compter sur le soutien de sa corporation. La Coordination des associations de presse (Cap) du Sénégal a, dans un communiqué publié, hier lundi, exigé la «libération immédiate» et «sans condition» du journaliste, placé en garde à vue pour «divulgation de documents militaires sans autorisation».

La Cap a aussi condamné vigoureusement» l’arrestation du patron du site d’informations Dakar Matin et a invoqué le caractère «non négociable» de la liberté de presse, de la liberté d’enquête et d’informer. Ses dirigeants appellent tous les défenseurs des libertés à se mobiliser et à faire face aux tentatives d’intimidation et de musellement de la presse dans le pays. Aussi, la Cap rappelle promouvoir un journalisme professionnel, libre, responsable et respectueux des règles d’éthique et de déontologie» des médias.