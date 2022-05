Affaire Ndiaga Diouf: Barthélemy Dias sera édifié le 21 septembre prochain

Le suspense perdure. Le maire de Dakar, Barthélemy Dias, devra encore prendre son mal en patience avant d’être édifié sur son sort dans l’affaire du meurtre du jeune Ndiaga Diouf survenu, en décembre 2011, à la Mairie de Mermoz-Sacré-Coeur.

En effet, alors que le responsable politique était en route pour le Tribunal, le juge a finalement décidé de renvoyer le délibéré au 21 septembre prochain.

A rappeler que lors du procès en appel, le 2 mars dernier, le Parquet avait requis 5 ans de prison contre l’opposant politique pour “coups et blessures mortels, coups et blessures volontaires et détention illégale d’arme sans autorisation“. Alors que la partie civile réclamait la somme de 150 millions F CFA, en guise de dommages et intérêts.

Pour sa part, la défense avait plaidé non coupable demandant au tribunal d’acquitter Barthélemy Dias.