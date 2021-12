Affaire Ndiaga Diouf : Barthélémy Dias face au juge, ce mercredi

D’ailleurs, ce même jour, le candidat de Yewwi Askan wi à la Ville de Dakar et ses camarades Ousmane Sonko et Malick Gakou ont été arrêtés par la Police, puis conduits au camp Abdou Diassé, avant d’être libérés quelques heures plus tard.

Face à la presse, Barthélémy Dias avait déclaré qu’il n’allait plus comparaître devant le tribunal. Mais, quelques jours après, il est revenu sur sa décision pour, dit-il, éviter des scènes de violences à Dakar.