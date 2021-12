Le Grand Entretien, l’émission de Senego reçoit Thiat du Mouvement Y en a marre, ce mercredi 15 décembre 2021. C’est l’occasion d’aborder avec lui des questions liées à l’actualité sénégalaise.

Affaire du trafic de Passeports diplomatiques (Kilifeu, Thier, Simon, des députés) manifestations du vendredi prochain sur le fonctionnement de la justice, relation avec Abdoulaye Wade, affaire du supposé viol entre Ousmane Sonko et Adji Sarr, la charte de la non-violence, la proposition de loi sur la criminalisation de l’homosexualité, amnistie pour Khalifa Sall et Karim Wade, restauration du poste de Premier Ministre et d’autres sujets d’actualité articulent son intervention face au journaliste Thierno Malick Ndiaye.

Regardez :

Avec Senego