Du nouveau dans l’affaire du Directeur général de l’Iseg. Après avoir vu, ce dimanche, sa garde à vue prolongée pour les prochaines 48 heures, Mamadou Diop s’est, désormais, fait à l’idée qu’il ne va pas facilement se sortir de cette mauvaise. Désormais, toutes les accusations vont être vérifiées par les enquêteurs.

Ramené à l’unité de la Division de la lutte contre la cybercriminalité où il devait faire face aux « gamins vengeurs » de l’honneur de leur sœur, Djeyna, Mamadou Diop a été acheminé à bord d’un véhicule banalisé de la police pour une séance de reconnaissance des différents lieux où le couple aurait séjourné ces deux dernières années. Comme le révélait Kewoulo dans ses dernières parutions, Mamadou Diop qui avait porté plainte pour diffusions de données personnelles, chantage et séquestration a vu les portes de la garde à vue s’ouvrir droit devant lui.

Et alors qu’il pensait que l’enquête ne serait orientée que sur ses accusations de chantage, voila que la police a décidé de ratisser large. « Désormais, le volet détournement de mineure et viols multiples a été pris en compte. » Ont soutenu des sources judiciaires. Et, vu que Mamadou Diop continue de nier avoir une quelconque relation intime avec Djeyna, c’est une enquête de personnalité des deux protagonistes qui est ouverte, en attendant que Djeyna accouche pour pouvoir faire, si besoin, le test de paternité sur le bébé.

En attendant cette hypothèse rare au Sénégal, « on les ramène sur les lieux présumés des crimes, pour interroger les voisins et tirer le vrai du faux. » Ont soutenu des sources judiciaires interrogées par Kewoulo. Dores et déjà, des sources judiciaires de Kewoulo ont laissé entendre que « l’affaire est tellement prise au sérieux par la hiérarchie policière que même les enquêteurs qui ont procédé aux premières auditions ont été changés. » De ce fait, en compagnie de Mamadou Diop, la jeune Djeyna conduira les enquêteurs à la cité Gorgui, dans le premier appartement meublé ayant servi de gite au couple, puis ce sera au quartier résidentiel de Sacré-Cœur d’accueillir le cortège.

A à en croire Djeyna Baldé, c’est dans ces quartiers qu’elle a vécu avec Mamadou Diop, parfois dans des dépendances de résidences habitées par des familles honorables à qui ils ont toujours fait croire que « le Tonton Saï Saï » est l’oncle protecteur qui devait veiller sur sa nièce. Pendant ce temps, Abibatou Sy alias Biba ou Abiba -à ne surtout pas confondre avec la chanteuse, fille de Mamadou Diop- Boundaw, une fille originaire de Tambacounda, et Aly Baldé, le frère de Djeyna sont entre les mains des enquêteurs.