Fin de cavale pour le directeur général de l’Iseg. L’homme qui avait fait fausse route aux policiers de la Division de la cybercriminalité a été cueilli hier soir par les limiers. Et depuis lors il est position de garde à vue.

C’est l’histoire de l’arroseur arrosé qui vient de se dérouler à la Médina, au bureau de la cybercriminalité de la police, à Dakar. Après avoir porté plainte contre des gamins qu’il a accusé de l’avoir séquestré, filmé et diffusé des films et photos le présentant dans une mauvaise posture, le directeur général de l’Iseg, l’institut Supérieur de l’entrepreneuriat et de la Gestion, avait avait rendez-vous avec les policiers, à 10 heures, ce vendredi. Mais, au lieu de se rendre à la convocation qu’il avait demandé, Mamadou Diop ne s’est jamais rendu à la police. Pire, il avait éteint tous ses téléphones. « Mais, hier dans la soirée, nous l’avons localisé et sommes partis à sa recherche. Et quand nous l’avons trouvé, on lui a notifié son arrestation et sa garde-à-vue avant de l’acheminer à l’unité. » A confié à Kewoulo une source policière.

Alors qu’il se voulait la victime expiatoire de « jeunes maîtres-chanteurs« , c’est désormais le Dg de l’Iseg qui s’est retrouvé dans la position du malfaiteur. Hier, après avoir entendu Djeyna Baldé, 17 ans, les policiers -qui n’ont pas vu Mamadou Diop se présenter à leur convocation- ont décidé de renverser les rôles. Désormais, c’est Djeyna Baldé la victime. Pourtant, avant d’en arriver à cette ultime phase de renversements des rôles, la famille avait cherché, par tous les moyens, à éviter une telle humiliation au père de Abiba: dès les premiers mois de cette grossesse et les débuts de la galère de Djeyna, elle avait essayé de raisonner le Dg de l’Iseg; en le suppliant presque de reconnaître la paternité de cet enfant à naître. Et à prendre en charge la fille.

« On ne parlait, à ce moment, même pas de mariage« , ont soutenu des sources proches de la famille. Et, cela, malgré le choc de la nouvelle qu’a constituée l’annonce de cette grossesse que tous savent qu’elle est issue de viols répétés de cette gamine que Diop disait, pourtant, considérer comme sa fille. Mais, convaincu de son « intouchabilité », Mamadou Diop avait envoyé tout le monde balader; préférant faire chanter Djeyna pour qu’elle avorte. Tout simplement. « Il lui a même promis de l’envoyer en France pour qu’elle y continue ses études. Mais, Djeyna a refusé de se débarrasser de cette grossesse. Face à sa détermination, il l’a abandonné à son sort. Et depuis, c’est notre frère qui, est aux Usa, qui a pris en charge toutes les dépenses de Djeyna. » A soutenu un membre de la famille à Kewoulo.

C’est face à son entêtement à nier toute relation intime avec la fille qu’un frère (21 ans) et une sœur de Djeyna se sont invités dans le dossier. « Ils ont fait irruption dans l’appartement de Djeyna et y ont surpris Diop nu, couvert tout juste du drap de la jeune fille. Dans le film, on entend un des frères lui dire,: « tu crois qu’avec ton argent tu pourras faire des enfants des autres tout ce que tu veux? » Sans répondre, Diop, toute honte bue a tiré Djeyna par le bras et l’a entraîné dans sa chambre. » Ont soutenu, à Kewoulo, des sources qui ont visionné la vidéo du scandale. Et c’est cette vidéo qui a été envoyée à Abiba, la chanteuse et fille de Mamadou Diop, et diffusé, un temps, sur les réseaux sociaux.

« Voila, c’est pour mettre un terme à cette diffusion de données personnelles que Mamadou Diop a porté plainte devant la Division de la Cybercriminalité contre des gamines. » A soutenu Me Clédor Ciré Ly. Mais, manque de pot pour lui, au moment où cette plainte est déposée à la Médina, une autre était déjà sur la table du commissaire Bara Sankharé de la Sûreté Urbaine de Dakar. Avec sa brigade des Mœurs, il comptait convoquer Mamadou Diop pour l’entendre sur des accusations de détournements de mineure, de viols répétés et suivis de grossesse… Et ce sont ces derniers faits, portés à la connaissance des policiers, qui ont valu sa garde à vue à Mamadou Diop. Et, si les faits sont établis, « ces actes reprochés à Mamadou Diop, à en croire le code pénal sénégalais, seront sévèrement punis par la loi, du fait qu’ils ont été commis par une personne exerçant une autorité légale sur la victime. » Croit-on savoir au parquet de Dakar.

Pour rappel, c’est au cours d’une des tournées artistiques de sa fille -Abiba- à Kolda que Mamadou Diop, qui est aussi producteur musical, a découvert Djeyna, alors âgé de 15 voire 16 ans. Il est allé voir les parents de cette dernière pour leur demander de lui confier la gamine en qui il aurait découvert d’excellents talents de chanteuse. « C’est ainsi que la famille lui a confié Djeyna. Et il lui a permis la production de son premier album, Baabam; une chanson, dans laquelle, la fille rendait hommage à son père. » Soutient-on dans l’entourage de Djeyna. Alors que tous s’attendaient à ce qu’il lui ouvre les portes de la production musicale, le Sénégal a découvert que Mamadou Diop n’avait de projet que le déclenchement de la reproduction de la gamine.