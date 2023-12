L’ancien ministre Aly Ngouille Ndiaye a été convoqué ce mercredi à la Sûreté urbaine (SU).

Mouillé par Me Moussa Diop, Aly Ngouille, qui était à l’intérieur du pays, a rallié Dakar pour se rendre à la Sûreté urbaine où il a été auditionné dans le cadre de l’enquête sur les graves accusations de Me Moussa Diop au sujet d’un présumé trafic de diamants au Sénégal dans lequel le maire de Linguère serait impliqué.

Face aux enquêteur, Aly Ngouille Ndiaye a confirmé sa plainte et a précisé qu’il n’est pas l’auteur des lettres mises en cause par Me Moussa Diop. Il était assisté par son avocat. Le maire de Linguère ne s’est pas limité à confirmer sa plainte. Il a confié que tout ce que l’avocat a dit sur lui est faux.

Le maire de Linguère entend se constituer partie civile dans cette affaire pour laver son honneur. Toutefois, il précise qu’il est prêt à retirer sa plainte si Me Moussa Diop reconnait qu’il s’est trompé.

A signaler que l’ancien ministre de l’Agriculture n’est pas le seul plaignant convoqué à la SU. Aussi, l’ancien directeur des Mines et de la Géologie Dr Ousmane CISSE, qui a également porté plainte contre Me Moussa DIOP, qui l’a cité dans l’affaire, sera auditionné par les enquêteurs de la SU.