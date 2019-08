L’affaire opposant le commissaire de police des Parcelles Assainies aux professionnels de santé de la pharmacie Fadhilou Mbacké, de la Patte d’Oie, continue d’occuper l’actualité. Cette fois ci, c’est le pharmacien qui est présenté en agresseur, puisque il a quitté son échoppe pour aller au contact du policier.

Si une première vidéo, publiée par les pharmaciens avaient été largement en leur faveur, puisque montrant des praticiens calmes, assiégés par le commissaire Bara Sankharé avant que ce dernier ne fasse intervenir des policiers en civil pour embarquer le Dr Cheikhouna Gaye et « casser des vitres de l’officine« , celle diffusée ce matin et reprise en boucle montre une toute autre chose.

Dans celle ci, c’est plutôt celui qu’on a présenté comme la victime de l’abus de pouvoir du fonctionnaire que l’on voit agité et vindicatif allant même au corps à corps avec le commissaire de police en civil sans que l’on ne connaisse le contenu de leur échange. Alors que l’absence de l’audio et le fait que la vidéo soit tronquée ne permettent pas au public de se faire une opinion sur qui a fait quoi et qui a insulté en premier, la première thèse du pharmacien attaqué dans son officine par un policier risque d’être fragilisée.

En attendant que la procédure ouverte par la police des polices ne soit bouclée et que d’impartiaux témoins ne prennent leur responsabilité à deux mains pour témoigner à visages découverts, le public n’a que la version corporatiste des pharmaciens. Et celle ci est largement en faveur de l’abus de pouvoir du policier. De son côté, la police qui n’a pas voulu en rajouter a décidé d’appeler au calme.

Et pour ramener tout le monde à la raison, le Directeur général de la police nationale, l’inspecteur général de police, Ousmane Sy, a décidé de prendre des mesures conservatoires en relevant le commissaire Bara Sankharé de ses fonctions.