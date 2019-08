Affaire commissaire Sankharé : Le Colonel Abdoulaye Aziz Ndao demande une « justesse de la sanction »

Abdoul Aziz Ndao, ancien colonel de la gendarmerie, demande une justesse de la sanction. Pour lui, le commissaire a fauté et mérite d’être sanctionné certes, mais il faudrait peut-être analyser les circonstances qui ont mené à l’abus.

«ll a fauté et tout le monde est d’accord mais il y’a toujours un « mais ». Je ne le connais pas personnellement, mais d’après les échos que j’ai eu de la hiérarchie de la police et des habitants des Parcelles Assainies où moi-même j’habite, c’est un commissaire très engagé qui depuis un an a fait beaucoup de preuves dans le commissariat qu’il occupe. Il a fait une faute mais comme on dit dans l’armée, il faut toujours une justesse de la sanction. Il ne faut pas que l’émotion l’emporte aussi sur les problèmes, mais il faut regarder qu’est-ce qui l’a amené à commettre cette faute. Il faut comprendre l’état d’âme dans lequel il était et la sanction demande aussi qu’on s’intéresse réellement à son cas personnel.