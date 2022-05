Affaire Astou Sokhna de Linguére : L’accusation de non-assistance à personne en danger rejetée par les avocats de la défense

Les avocats des sages-femmes assignées en justice après la mort en couches de Astou Sokhna à l’hôpital Amadou-Sakhir-Mbaye de Louga (nord) ont rejeté l’accusation de non-assistance à personne en danger intentée contre les prévenues.

Ces avocats soutiennent que la patiente a bénéficié de l’assistance médicale des personnes mises en cause, avant son décès survenu le 1er avril dans cet établissement public de santé où elle était admise depuis la veille, au terme de sa grossesse.

Les conseils des six sages-femmes jugées par le tribunal de grande instance de Louga ont pris le contre-pied d’une idée vraisemblablement largement répandue dans les médias comme dans l’opinion publique : la négligence du personnel de la maternité de l’hôpital Amadou-Sakhir-Mbaye.

« Lorsque les gens commentent cette affaire, nous avons l’impression que cette dame est décédée sans être consultée ni par une sage-femme ni par une gynécologue. Pourtant, les débats d’audience montrent qu’elle a été consultée par deux gynécologues et trois sages-femmes, qu’elle a bénéficié aussi de soins et d’un diagnostic », a soutenu Me Abou Abdoul Daff.

« Les gens avaient compris que cette dame est morte de ses douleurs, sans qu’aucun soin ne lui soit donné. Les sages-femmes ont fait un excellent travail, même si ce n’est pas suffisant. Ce n’est pas leur faute », a argué Me Daff. Il soutient que « la responsabilité d’une bonne santé (…) incombe à l’Etat », pas aux personnes mises en cause par la famille d’Astou Sokhna.

« C’est à lui (l’Etat), dans ses obligations régaliennes, de mettre à la disposition des populations (…) des structures de santé exemptes de tout reproche (…) Nous [insistons sur] l’innocence de ces femmes », a martelé Abou Abdoul Daff, l’un des sept avocats assurant la défense des prévenues.

Les sages-femmes n’ont pas fait leur travail, d’où l’accusation de non-assistance à personne en danger, et il existe plusieurs preuves des faits qui leur sont reprochés, a déclaré sans réserve Me Ousseynou Gaye, l’un des avocats de la partie civile.

Me Gaye a fait part de la volonté de la partie civile de déposer une plainte pour « homicide » et « faux », contre la gynécologue et les sages-femmes qui étaient de service lorsque la femme enceinte a été admise à la maternité de l’hôpital.

Avec APS