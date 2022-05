Affaire Aby’s Garden: Pierre Goudiaby Atepa envoie un huissier chez Aby Ndour

Atepa a, en effet, envoyé un huissier à Aby’s Garden -le restaurant qu’elle tient sur la corniche et qui est à l’origine de leur brouille-, pour procéder à une saisie de matériel. D’après Ibrahima Seck, barista à Aby’s Garden, « l’huissier s’est présenté en fin de matinée avec une ordonnance de saisie de matériels composés de lots de chaises, d’ordinateurs entre autres. J’ai aussitôt alerté Aby Ndour qui a discuté avec lui ».

Jointe par Seneweb qui s’est aussi déplacé sur les lieux, la sœur du roi du Mbalax, qui se trouvait à l’ambassade des États-Unis à Dakar au moment des faits, dénonce « l’acharnement » dont elle est victime de la part de l’homme d’affaires, Atepa.

« J’ai discuté avec le huissier qui m’a fait savoir qu’il a été envoyé par Pierre Goudiaby Atepa et qu’il devait saisir du matériel. Je lui ai répondu de ne pas se gêner. Depuis des années, Pierre Goudiaby Atepa me persécute. Je ne sais pas ce qu’il veut à la fin. C’est à la limite de l’acharnement que rien ne peut justifier. Si c’est Aby’s Garden qui l’empêche de dormir, il va devoir souffrir », lâche Aby Ndour.

Le huissier, qui a sans doute reçu de nouvelles instructions, a quitté les lieux sans exécuter sa mission.

Pour rappel, en contentieux judiciaire avec Atepa à propos du site qui abrite Aby’s Garden sur la corniche ouest de Dakar, Aby Ndour avait fait un live sur les réseaux sociaux dans lequel elle accusait l’architecte de chantage sexuel. Des propos pour lesquels elle a été reconnue coupable de diffamation et condamnée à 3 mois assortis de sursis et à verser 10 millions de FCFA à l’architecte en guise de dommages et intérêts.