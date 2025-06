Accusé d’abus de confiance, Pr Daouda Ndiaye réplique et parle de…

Le Professeur Daouda Ndiaye, Parasitologue, ancien candidat à la présidentielle de 2024, est traîné devant la justice par un de ses ex partenaires, Naturasana AG, qui l’accuse d’abus de confiance pour un montant de 65 millions de Francs CFA. Selon nos confrères de l’Observateur, il s’agit d’un contrat entre la société Naturasana AG et le laboratoire de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, dirigé par le Professeur Daouda Ndiaye.

Ce contrat, datant d’avril 2018, visait des recherches sur les maladies transmissibles et la cartographie génétique au Sénégal, avec un financement de 65 millions de FCfa.

Selon l’accusation, le Pr Ndiaye aurait reçu le financement mais n’aurait pas fourni les rapports scientifiques attendus, ni justifié l’utilisation des fonds. La société Naturasana AG a porté plainte, estimant qu’une somme de 65 millions de FCfa leur a été extorquée.

Dans sa réplique aux accusations, le Pr Daouda Ndiaye déclare : « La structure voulait exploiter ma notoriété ». Interpellé par nos confrères de l’Obs, il soutient que Naturasana AG aurait voulu exploiter sa notoriété et nie toute manipulation ou détournement. Il affirme que le projet n’a pas été réalisé à cause de la défaillance de la société partenaire.

Les avocats du Pr Ndiaye ont plaidé l’incompétence du tribunal, estimant que l’affaire relève du droit commercial. Cependant, le Parquet a requis l’application de la loi. L’affaire sera mise en délibéré le 24 juillet 2025 pour le verdict.