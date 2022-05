Accident meurtrier à Kédougou : Le chauffeur prend 5 ans de prison ferme

La justice a eu la main lourde sur ce coup. Il ne pouvait pas en être autrement, vu l’ampleur du drame survenu le lundi 16 mai 2022, qui a coûté la vie à cinq personnes (trois femmes, un homme et un enfant de 2 ans) à Kédougou. Elle a condamné le chauffeur mis en cause à 5 ans de prison ferme pour homicide et délit de fuite.