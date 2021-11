La grande faucheuse a frappé dans les rangs de Pastef les Patriotes. A en croire des sources sécuritaires, “un accident mortel de la route est survenu ce jour à l’entrée de Nioro du Rip”, à trois kilomètres de cette ville du Saloum. Et selon le premier bilan, “l’accident a fait 2 morts et 4 blessés.”

A Dakar où il est arrivé par avion, hier soir, le président du mouvement Pastef, Ousmane Sonko a fait une déclaration sur sa page Facebook et dit accepter la volonté divine, tout en implorant la clémence d’Allah sur les victimes. A en croire des information en possession de Kéwoulo, ce sont le jeune Ibrahima Fall photographe attitré, depuis 3 ans, de Ousmane Sonko et un des gardes du corps du nom d’Ama Ndao alias Fifty. En cette douloureuse circonstance, Kéwoulo présente ses sincères condoléances à leur famille et à tout le Sénégal. Aussi, nous souhaitons prompt rétablissement aux blessés.