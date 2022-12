Accès à l’eau, électrification, financement : Le village de Tittine manque de tout

Accès à l’eau, à l’électrification, financement, entre autres, le village de Tittine, niché dans la commune de Ndiaganiao, manque de tout. La population n’arrive plus à dormir du sommeil du juste.

Le cri du cœur des femmes a pu être entendu par le maire Téning Sène. Ainsi, grâce à l’appui de l’ONG Renaissance du patrimoine islamique et de la revivification de la culture arabe au Sénégal en partenariat avec l’association Cheikh Abdoulaye Nouwi, le maire a résolu le problème des femmes, quant à l’accès à l’eau.

Ces dernières se levaient à 4 h du matin pour aller chercher de l’eau dans les bornes fontaines. Leurs enfants étaient sujets à des maladies intestinales.

“Aujourd’hui, nous avons procédé à l’inauguration d’un forage à Tittine. Un forage offert par l’ONG Arti et une autre de bienfaisance du Koweït qui s’appelle Nouwi qui a financé ce forage qui peut couvrir jusqu’à 5000 personnes avec une bonne profondeur et il fonctionne au solaire, ce qui va épargner des coûts de pompage”, s’est réjouie Téning Sène. Selon le maire, bien que la commune soit connectée au réseau hydraulique Notto-Diosmone-Palmarin, la disponibilité de l’eau pose parfois problème. “Le débit est bas et parfois il y a des coupures et ce forage vient en secours, en renfort par rapport à la disponibilité de l’eau. Ce qui va alléger les tâches aux femmes. Parfois, quand il y a pas d’eau, elles sont obligées de faire des kilomètres de routes pour aller puiser”, explique le maire. Elle a aussi sollicité l’ONG sur les possibilités d’accompagnement de la construction de daara ( écoles coraniques), de mosquées mais aussi le financement des femmes parce qu’ils sont dans la microfinance islamique. Mohamed Lamine Sarr, représentant de l’ONG explique que le forage a une profondeur de 95 mètres avec 20 panneaux solaires pour alimenter les villages environnants, soit près de 5000 personnes bénéficiaires. Il va permettre aussi d’abreuver le bétail. “Ce partenariat va se poursuivre dans le domaine de la microfinance pour les femmes, de la pisciculture, de poste de santé, des écoles coraniques, de maraîchage parce qu’il y a beaucoup de terres inexploitées”, dit-il.