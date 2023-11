La notaire Aïssatou GUEYE DIAGNE et le fiscaliste Mansour NDIAYE sont cités à comparaître, ce jeudi, devant la première Chambre correctionnelle pour abus de confiance, association de malfaiteurs, escroquerie et complicité. Ils sont tous les deux poursuivis par Alpha Amadou DIALLO qui les accuse de l’avoir grugé à hauteur de 772.500.000 de francs CFA, rapporte Libération.

Pour revenir sur les faits, Alpha Amadou DIALLO soutient que « Mansour NDIAYE lui a expliqué être propriétaire d’un terrain sis aux Almadies Zone 13 d’une superficie de 1242 m2. Il l’a emmené chez la notaire qui lui a confirmé les dires du fiscaliste ». Cette confirmation venant de notaire, Alpha Amadou DIALLO, Guinéen d’origine, était rassuré.

Le 14 septembre 2020, il fait deux versements par chèque au service comptabilité de la notaire: le premier pour 172.500.000 francs, le deuxième de 500 millions. Selon toujours la partie civile, la vente devait être réalisée dans les trois mois mais rien ne s’est passé au delà de ce délai. Pire, il dit avoir « constaté que les documents qui lui ont été présentés étaient des faux. Il s’approche alors de la notaire pour réclamer son argent ».

Toujours selon Alpha Amadou DIALLO, cette dernière lui a proposé, cette fois, son propre terrain, situé à Mermoz. Mais, il devra donner encore 100 millions de francs. Convaincu, il prend encore son chéquier.

Mais, là non plus rien n’est fait, il n’aura que des rendez-vous à n’en plus finir avec Me Aïssatou GUEYE DIAGNE. C’est alors qu’il a décidé de venir au Sénégal pour mener ses propres investigations. Il va découvrir qu’aucun des terrains proposés aussi bien par Mansour NDIAYE que par la notaire n’existait au niveau de la conservation foncière de Ngor-Almadies et de Grand Dakar. Décidé à récupérer ses sous, il met la pression sur la notaire lui remettra 100 millions de francs, le 14 avril 2022.

Alpha Amadou DIALLO réclame un milliard de francs à titre de dommages et intérêts. La Chambre correctionnelle est désormais chargée d’élucider cette affaire.