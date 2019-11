Le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, a procédé, ce 25 novembre 2019 à Abidjan, à la signature d’un l’accord de financement avec Serge N’Guessan, directeur général adjoint de la Banque africaine de développement (Bad) pour l’Afrique de l’Ouest. Accord signé dans le cadre du Programme d’appui à la mobilisation des ressources et à l’efficacité des réformes stratégiques du Pse phase 1 (Pamrer-I).

«Ce programme est la première phase d’une série de trois opérations, constituant un appui budgétaire programmatique qui couvre les exercices budgétaires de 2019, 2020 et 2021. L’enveloppe de financement pour le Pamrer 1 est de 62,5 millions d’Euros soit 40,9 milliards de F CFA», renseigne le ministère de l’Économie dans un document parcouru par Seneweb.

Le Pamrer-I présente le cadre pluriannuel du programme et prévoit une liste de réformes considérées comme des déclencheurs indicatifs pour la seconde phase (Pamrer-II) et la troisième phase (Pamrer-III).

Le Pamrer-I vise une amélioration de l’administration de l’impôt mesuré par le score Doing Business passant de 48,08 points en 2018 à 50 points en 2022, un élargissement de l’assiette fiscale mesuré par une pression fiscale passant de 15,3% du PIB en 2018 à 20% en 2023, et un renforcement de l’attractivité du pays comme destination d’investissement mesuré par une hausse des Investissements Directs Étrangers (IDE) de 3% du PIB en 2018 à 6% en 2022.