Abdourahmane Diouf sur le nouveau ministre de l’Interieur : « Je pense que… »

L’ancien Directeur général de la Senelec a été nommé ce vendredi 8 mars à la tête du ministère de l’Intérieur. Mouhamadou Makhtar Cissé sera ainsi chargé d’organiser l’élection présidentielle du 24 mars prochain. Dans ce contexte, les avis des hommes politiques divergent sur la nomination de cette personnalité.

Pour Abdourahmane Diouf qui vient de rejoindre la coalition Diomaye Président, la personnalité rassure.

Le président du parti Awalé a ainsi « une présomption de compétence et de bonne foi connaissant la personne de Makhtar Cissé » , en plus, ajoute t-il « nous entrons dans une nouvelle ère de l’administration sénégalaise. Les fonctionnaires prennent maintenant leur responsabilité. Je ne crois pas que Makhtar Cissé va entrer dans des tripatouillages et mettre en jeu sa carrière juste pour deux mois de nomination”.