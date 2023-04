Abdou Karim Fofana (porte parole du Gouvernement) répond à Ousmane Sonko

Abdou Karim Fofana, Porte-parole du gouvernement et par ailleurs Ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes Entreprises, a répondu aux propos d’Ousmane Sono. Ce dernier a révélé hier que les analyses demandées auprès de laboratoires étrangers ont confirmé qu’il avait été victime d’une tentative d’assassinat.

«Ousmane Sonko viole encore une fois le respect dû à nos forces de défense et de sécurité en les accusant de tentative d’assassinat sans en apporter la preuve. Même dans les pires dictatures on empoisonne pas les opposants en direct sur les téléphones et les médias », a-t-il déclaré sur Twitter.