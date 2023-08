Le gouvernement a justifié jeudi la détention de l’opposant Ousmane Sonko, candidat à l’élection présidentielle de 2024, et la dissolution de son parti par ses nombreux “appels à l’insurrection” et la “promotion de la violence”.

“Nous avons un mouvement politique qui n’a qu’un triptyque : l’invective, la manipulation et la violence”, a-t-il dit, qualifiant le parti de M. Sonko de “symbole de la division et de la violence”.

M. Sonko est depuis lundi en détention préventive pour différents chefs d’inculpation dont des appels à l’insurrection. La dissolution de son parti a été annoncée le même jour par le ministère de l’Intérieur dans un communiqué ayant imputé à l’opposant de nombreux morts entre mars 2021 et juin 2023 et “des actes de saccage et de pillage de biens publics et privés”.