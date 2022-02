Dans un entretien téléphonique avec RTL, Abdou Diallo est revenu sur son choix de jouer pour l’équipe nationale du Sénégal. Une décision qu’il ne regrette pas.

« Sénégal ? C’est le meilleur choix de ma carrière pour être honnête. J’ai trouvé un groupe génial. J’ai découvert mon pays d’origine tardivement, et je suis complètement amoureux de ce pays-là. Cette équipe, comme ce pays, véhicule beaucoup de valeurs qui me sont chères et qui me ressemblent. Je me sens totalement à ma place », a déclaré le Champion d’Afrique.

C’est une réflexion qui date de l’été 2019 puisque j’avais eu l’occasion d’y aller (au Sénégal, NDLR) pour la première fois. Ensuite, j’ai eu une bonne année pour réfléchir. Il y a eu le Covid qui nous a permis de nous recentrer. Et par la suite, j’ai pu prendre ma décision. Franchement je ne la regrette pas“, a-t-il ajouté.