8 Mars: Immersion au cœur du quotidien de ces braves dames qui brisent les barrières

Ndeye Coumba Mboup, mécanicienne et cheffe de garage

Une femme mécanicienne, ça ne court pas les rues. Pourtant, Ndeye Coumba Mboup a brisé tous les codes pour s’imposer dans un milieu très masculin. “Au début, les gens me regardaient de travers, mais de nos jours, les choses ont beaucoup évolué”, se remémore-t-elle lors d’une interview avec Le360. Mecanicienne depuis 1993, elle est aujourd’hui cheffe de garage. Mieux, Ndèye Fatou Mboup est devenue formatrice et a eu sous sa houlette plusieurs mécaniciens.

Ndeye Ndiaye Tyson, membre du CNG

Dans le sport le plus masculin au Sénégal, Ndeye Ndiaye Tyson a brisé tous les codes. En 2003, elle devenait la première femme promotrice d’un combat de lutte. Aujourd’hui, elle n’organise plus de combats, mais ne reste jamais loin de son sport favori. Elle est membre éminent du CNG, où toutes les décisions se référant à la lutte sont prises.

Sa mère voulait qu’elle devienne médecin, Dieynaba, elle, a souhaité prendre un tout autre chemin pour promouvoir les droits des femmes. Dieynaba Sidibé devient ainsi Zeinixx et rejoint le street art. Grande amatrice de peinture, elle transmet ses émotions sur les murs de Dakar et devient l’une des pionnières du graffiti sénégalais. Campagne de la Lisca contre le cancer du Sein, journée d’activisme de l’ONU contre les violences basées sur le genre ou festivals internationaux de graffiti, Zeinixx utilise son art pour militer pour la gent féminine.

Fatoumata Soumaré, maçon