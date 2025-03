Alimentation en pain: Les boulangers annoncent un arrêt de production les....

Le Regroupement des Boulangers du Sénégal (REBS) a officiellement déposé un préavis d’arrêt de production pour les 18 et 19 mars 2025, marquant une escalade dans leur lutte pour des conditions de travail et économiques plus favorables. Cette décision, annoncée le 6 mars dernier, vise à alerter les autorités et la population sénégalaise sur la situation critique que traversent les boulangeries du pays.

Dans un communiqué adressé au Premier Ministre du Sénégal, au Ministre du Commerce et de l’Industrie, ainsi qu’à l’ensemble des boulangers et de la population sénégalaise, le REBS dénonce le non-respect des engagements pris par les autorités. Malgré de nombreuses démarches et demandes d’audience répétées, les boulangers affirment n’avoir reçu aucune réponse concrète. « La situation économique de nombreuses boulangeries est alarmante, certaines étant déjà en faillite et d’autres confrontées à des difficultés insurmontables », peut-on lire dans le document.

Face à cette impasse, le REBS a décidé de suspendre toute production sur l’ensemble du territoire national les 18 et 19 mars 2025. Cette action, qualifiée de renouvelable, restera en vigueur « jusqu’à ce que nos revendications légitimes soient satisfaites », précise le communiqué. Les motifs invoqués incluent l’absence de considération envers la situation critique des boulangers et le manque de dialogue avec les représentants du secteur.

Le REBS appelle les plus hautes autorités du pays, notamment le Premier Ministre et le Ministre du Commerce et de l’Industrie, à ouvrir des négociations urgentes pour répondre aux préoccupations des boulangers. Cette grève pourrait avoir des répercussions significatives sur l’approvisionnement en pain, dans un contexte de Ramadan.