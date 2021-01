4,66 milliards d’internautes dans le monde, 4,2 milliards d’utilisateurs des réseaux sociaux, 5,22 milliards de mobinautes, 6h54 passées en moyenne en ligne… Hootsuite et We Are Social dévoilent les chiffres de l’utilisation du web et des réseaux sociaux en 2021.

La grande étude annuelle Digital Report 2021, publiée par Hootsuite et We Are Social, permet de connaître toutes les statistiques sur l’usage du web et des réseaux sociaux dans le monde. Parmi les principaux enseignements, l’étude montre que l’utilisation d’Internet, des médias sociaux et du mobile a connu une forte hausse en 2020.

Internet en 2021 : les 10 chiffres clés

Parmi les nombreuses statistiques révélées par l’étude, nous avons rassemblé les principaux chiffres à retenir sur l’usage d’Internet en 2021. Sur 7,83 milliards d’individus sur la planète, on recense :

5,22 milliards de mobinautes (+1,8 %),

66,6 % de la population mondiale utilise mobile,

93 millions de nouveaux utilisateurs de mobile (+1,8 % en un an),

96,43 Mbps de vitesse de connexion moyenne d’une ligne fixe à Internet (+31,1 %),

4,66 milliards d’internautes (59,5 %),

4,32 milliards d’utilisateurs d’Internet à partir d’un mobile,

316 millions d’internautes supplémentaires en 2020 (+7,3 %),

4,2 milliards d’utilisateurs actifs des réseaux sociaux (53,6 %),

6h54 passées en moyenne sur Internet (+4 %),

63,4 % des internautes utilisent le navigateur Chrome (-0,4 %).

L’étude précise que la pandémie de la Covid-19 a eu un impact sur la déclaration du nombre d’utilisateurs d’Internet. Alors que le taux de pénétration atteint en janvier 2021 59,5 % de la population mondiale avec un total de 4,66 milliards d’internautes, ces chiffres pourraient être plus importants que ceux énoncés. Il sera intéressant d’en suivre l’évolution dans les prochaines mises à jour du rapport.

Forte hausse du temps passé sur Internet : 6h54 par jour

Sans surprise, la durée moyenne du temps passé sur Internet, tous types d’appareils confondus, a fortement augmenté en 2020, passant de 6h38 au 3e trimestre 2019 à 6h54 un an plus tard (+4 %), selon les chiffres de GWI, mentionnés par l’étude. Cela équivaut à plus de 48 heures passées en ligne par semaine, soit 2 jours complets.

Nombre d’utilisateurs actifs par mois, le reste du classement des plateformes sociales les plus utilisées est toujours dominé par les applications du groupe co-fondé par Mark Zuckerberg, à savoir WhatsApp, Messenger et Instagram, qui passe juste devant WeChat.

TikTok se rapproche de ses rivaux, avec 689 millions d’utilisateurs actifs dans le monde. Le rapport précise que le chiffre de Douyin, l’équivalent chinois de TikTok, correspond ici à une base d’utilisateurs quotidiens : cela signifie que son audience mensuelle devrait être plus importante. Pour rappel, l’étude de 2020 recensait 800 millions d’utilisateurs pour TikTok et Douyin réunis.

Facebook – 2,74 milliards YouTube – 2,291 milliards WhatsApp – 2 milliards Facebook Messenger – 1,3 milliard (pas de nouveau chiffre depuis un an) Instagram – 1,221 milliard WeChat / Weixin – 1,213 milliard TikTok – 689 millions QQ – 617 millions Douyin – 600 millions Sina Weibo – 511 millions

Les dernières semaines ont été prolifiques pour Telegram, qui a passé le cap des 500 millions d’utilisateurs, boosté par la polémique autour de la mise à jour de WhatsApp. Dans le reste du classement, Snapchat reste en embuscade avec 498 millions d’utilisateurs (+116 millions en un an). On peut souligner la belle envolée de Kuaishou, l’application chinoise rivale de TikTok qui compte 481 millions d’utilisateurs. Pinterest, qui poursuit sa belle progression avec 442 millions de membres (+120 millions), passe devant Twitter et ses 353 millions de Twittos.