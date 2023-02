50 personnalités africaines qui inspirent le plus confiance : Sadio Mané à la 3e place, Sonko devant Macky et Youssou Ndour

L’agence Ecofin a dévoilé la liste de personnalités africaines qui inspirent le plus confiance. Il s’agit d’une cinquantaine de personnes évoluant dans divers domaines, allant de la politique à l’entrepreneuriat, en passant par le sport.

Dans cette liste, figurent sept Sénégalais et le premier d’entre eux occupe la troisième place. Il s’agit de l’attaquant Sadio Mané qui suit de près sur le podium le journaliste Alain Foka.

Selon l’agence Ecofin, le choix porté sur le footballeur est surtout dû au fait que ce dernier porte le “visage de l’humilité et de la générosité” en Afrique.

Le deuxième Sénégalais du top 50 occupe la 17e place et porte le nom d’Ousmane Sonko. Le principal opposant du régime voit son aura prendre de l’ampleur au niveau international. Il arrive d’ailleurs devant le chanteur Youssou Ndour qui occupe la 19e place et le président Macky qui pointe à la 26e place.

L’ancienne Première ministre Aminata Touré vient à la 35e place. Elle est suivie du chanteur Akon et de l’économiste Makhtar Diop, respectivement à la 40e et à la 44e place.

À noter, par ailleurs, que “10 chefs d’État figurent dans ce top 50, avec en tête Assimi Goïta, suivi de Paul Kagame, Alassane Ouattara, Mohammed IV et Macky Sall. On y trouve également sept financiers, dont cinq banquiers. Quatre nations dominent le classement : la Côte d’Ivoire (9), le Cameroun (9), le Sénégal (7) et le Nigeria (4)”.