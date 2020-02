4e plan d’action du G7 : L’année scolaire est-elle (encore) menacée ?

Les syndicats les plus représentatifs de l’Éducation nationale (G7) vont entamer, dès demain, leur 4e plan d’action. Et, croit savoir L’As, l’année scolaire est encore menacée. En effet, après l’évaluation du 2e plan d’action, le G7 a décrété, hier, le boycott de toutes les évaluations du second semestre.

Pis, ils annoncent des débrayages jeudi à 9h et vendredi prochain.

Les syndicalistes prévoient également d »organiser une conférence de presse vendredi. Ils seront en débrayage le mardi 3 mars avant d’observer une grève totale le mercredi 4 mars. Le jeudi 5 mars, les enseignants devront encore observer un débrayage à 9h qui sera suivi d’un sit-in devant les Inspections d’académie et Inspections de l’éducation et de la formation.