A partir du mois d’août 2016, je lance le débat économique avec Macky Sall comme il l’a demandé. Tous les mardis, je poserai la question économique de la semaine (la QES TEKKI). Mamadou Lamine Diallo, Président du mouvement Tekki. Questekki 385 du mardi 12 décembre 2023.

Le journal le Monde s’est intéressé à la cherté de l’immobilier à Dakar et ses 4 millions d’habitants pour relever que la bulle date de l’an 2000.

On sait que l’instabilité dans la Sous-Région a poussé nombre de riches à investir dans l’immobilier à Dakar. Mais les prix ont été multipliés par 3 en 24 ans.

S’il en est ainsi, c’est aussi, que l’accaparement du foncier a été organisé au sein du ministère des finances et notamment à la Direction Générale des Impôts et Domaines. Tahibou Ndiaye du cadastre est passé par la CREI. Il est seul ?

Amadou Bâ a joué des coudes pour écarter Dianko et prendre la tête du département. Le fonctionnaire est devenu riche, vit dans une maison à ascenseur et se fait une réputation d’homme généreux.

En vérité, en gestionnaire du domaine national, il est à la manœuvre pour la création d’une bourgeoise foncière. C’est cette bourgeoise foncière qui veut prendre le pouvoir politique et a imposé Amadou Bâ à l’APR et BBY.

Dans ce mouvement foncier, la narcoéconomie s’est infiltrée, ainsi que le business des acquiescements. L’affaire des 94 milliards de Sonko et la commission d’enquête parlementaire qui a suivi ont montré l’étendue et la force de la bourgeoisie foncière dans l’Etat, le milieu de la presse et des affaires.

Amadou Bâ est là pour asseoir ce pouvoir et ouvrir les portes du gaz naturel.

Marx disait que l’économique déterminait la politique en dernière instance. Il n’a pas tort. Sauf que la bourgeoise foncière est prédatrice et paresseuse ; elle ne peut se muer en bourgeoise industrielle. Bloquer Amadou Bâ est un devoir patriotique.

Dossier nouveau : Le parrainage des électeurs, une arnaque ?

Doudou Wade du PDS a bien fait de nous dire qu’il s’agit des parrainages des électeurs inscrits dans le fichier électoral et non d’un parrainage citoyen. En effet, il y a chez le citoyen une connaissance de la loi et un respect des institutions républicaines. C’est ce qui justifie que mon parti politique est le Parti de l’Emergence citoyenne.

Le clan Amadou Bâ de BBY a annoncé à travers le journal gouvernemental le Soleil qu’il a obtenu 3 400 000 de signatures sur un fichier de 7 400 000.

Autrement dit, il reste 3 000 000 d’électeurs pour 275 candidats, soit 10000 par candidat en moyenne. Il est toujours possible que 50 candidats trouvent chacun 60000 parrainages indépendants. Ceci est théorique.

En fait, BBY annonce ce chiffre pour les raisons suivantes.

1. Rassurer Amadou Bâ l’Ascenseur qui fait face à une résistance larvée de l’APR.

2. Justifier a priori l’échec programmé des dissidents de BBY exclus des parrainages du régime.

3. Préparer l’opinion, il n’y aura pas plus de 5 candidats admis au parrainage, selon la prédiction de Dionne2019;

Amadou Bâ ne doit donner qu’un fichier de 58975 parrainages.

Mamadou Lamine Diallo, Président du mouvement Tekki.