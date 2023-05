Mamadou Lamine Diallo, Président du mouvement Tekki. Questekki 354 du mardi 9 mai 2023. Dossier Ressources naturelles: Enquête parlementaire sur la pêche artisanale, une nécessité. Je vous livre la substance de ma demande de commission d’enquête parlementaire refusée par Macky Sall via BBY.

“Le secteur de la pêche, qui emploie près de 600.000 actifs, traverse une profonde crise. L’avis du Centre de recherche océanographique est que les petits pélagiques côtiers (yaboye, diay…) et les merlus (poissons démersaux profonds) sont surexploités. Pour ma part, j’avais déjà indiqué que le yaboye en particulier, qui fournit les populations modestes en protéines, est devenu rare, parce qu’il est pêché massivement par ces navires pour être transformé en farine pour l’élevage de saumon en Europe.

Cette crise serait liée à l’arrivée massive de navires chinois, frauduleusement inscrits au pavillon Sénégal, et détenteurs de licences de pêche illégalement attribuées, qui pillent les ressources halieutiques nationales à travers la pêche illicite non déclarée et non réglementée.

Compte tenu du fort impact économique et social de cette crise, il nous semble important de procéder à une enquête pour identifier les navires sous faux pavillon sénégalais, les licences de pêche frauduleusement attribuées afin de situer les responsabilités et de recommander les mesures conservatoires qui s’imposent.

Ainsi:

Article premier:

Il est créé une Commission d’enquête relative à l’immatriculation des bateaux de pêche battant pavillon sénégalais et l’attribution des licences de pêche.

Article 2:

La Commission d’enquête a pour mission:

• De faire le point sur le parc des navires immatriculés au Sénégal sur la période 2018-2022;

• d’auditer les licences de pêche attribuées sur la période 2018-2022 et les conditions de leurs attributions;

• d’estimer le préjudice subi par la Nation

• de proposer des mesures conservatoires et rectificatives

Article 3 concerne l’organisation interne de la commission entre les groupes parlementaires.

Voyez-vous pour BBY, l’affaire des soit disant 94 milliards est plus importante que les fausses licences de pêche, pour laquelle, elle a créée une commission d’enquête parlementaire contre Ousmane Sonko. Comme quoi l’ADN de BBY est la traque des opposants. C’est aujourd’hui le tour de Ousmane Sonko.

Dossier nouveau: Ila Tivaouane un marché de 300 milliards convoité par un courtier ivoirien des routes. BBY a refusé ma demande de commission d’enquête parlementaire sur le building administratif Mamadou Dia au motif qu’elle ne voit pas où est le problème, y compris l’incendie heureusement maîtrisé.

Il faut éviter le même scénario pour Ila Tivaouane; le marché donné à un courtier qui va sous-traiter le marché. Latif, le brillant journaliste d’enquête mis à la retraite par Macky Sall a défendu son courtier du Sénégal.

Dans le cas de Ila Tivaouane, celui qui est en pôle position, soutenu par la famille Faye Sall est certes un architecte reconnu en Côte d’Ivoire. Un courtier bien connu dans le domaine des routes. Dans les salons ivoiriens, il se dit qu’il est très ami à Vinci et Satom.

De là à penser qu’il va sous-traiter à ces sociétés françaises, le pas est franchi. Je dirai que la probabilité est proche de 100 pour cent.

Je le vois mal sous-traiter le marché à une entreprise sénégalaise ou chinoise du Sénégal. Ce serait donner un fouet au Forum Civil de Birahim Seck. En vérité, Ila Tivaouane est à la portée des entreprises sénégalaises du BTP, quitte à créer un consortium. 300 milliards, c’est à la portée des entreprises sénégalaises“.

Mamadou Lamine Diallo,

Président du mouvement Tekki.