Réuni le samedi 13 août 2022 à la permanence nationale du parti, le SE de AND JEF/ PADS/A s’est réjoui du respect du calendrier républicain relatif aux élections législatives du 31juillet 2022, du bon déroulement du processus électoral et de la transparence des opérations du scrutin.

Pour le SE, tout cela témoigne de la solidité de nos institutions et de la vitalité de notre système démocratique et de la maturité du peuple sénégalais, aussi le SE félicite le ministère de l’intérieur et l’administration territoriale pour la parfaite organisation de ces importantes joutes électorales.

Le SE a en outre félicité Madame Aminata Touré tête de liste nationale de la Coalition Benno Bokk Yaakaar et les équipes de campagne mises en place tant au niveau national qu’à l’échelle des départements et des communes du territoire national pour l’excellente campagne électorale menée et les résultats obtenus. Ces résultats ont permis à Benno Bokk Yaakaar de décrocher une majorité de 82 députés à l’issue du scrutin. Le SE félicite l’ensemble des militantes et militants du parti qui ont déployé toutes leurs forces et toutes leurs énergies pour la victoire de la Coalition Benno Bokk Yaakaar

Pour le SE, le nombre des élus de Benno Bokk yaakaar est cependant en deçà des espérances de la majorité présidentielle à remporter le maximum de sièges. C’est pourquoi le SE en appelle à l’unité sans faille de militantes et militants de la Coalition Benno Bokk Yaakaar et de la Grande majorité présidentielle dans la sérénité et la tolérance.

En outre, le SE exhorte toute la représentation parlementaire à se préoccuper en premier lieu des sujets qui concernent nos concitoyens et les intérêts supérieurs de notre pays. Pour le SE, la 14ème législature doit être à la hauteur des défis d’aujourd’hui tout en préparant notre destin commun.

ANDJEF/ PADS/ A est vitalement intéressé à ce que la paix l’intégrité territoriale, l’unité et la cohésion nationale soient garanties, c’est pourquoi le SE se félicite de la signature le 4 août 2022 de l’accord de paix entre l’ État du Sénégal et le MFDC.

Le SE engage l’ensemble des militantes et militants du parti à consacrer une attention toute particulière à l’exécution de trois tâches essentielles de la période : la préparation des SE thématiques, la préparation du Bureau politique du mois d’ Octobre 2022 et la préparation du cinquième congrès ordinaire.

Dakar, le 18 Août 2022

Le Secrétariat Exécutif