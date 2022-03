Célébration de l’Appel des Layénnes: Macky fait sa ziarra au khalife

Le chef de l’Etat, Macky Sall a effectué sa ziarra auprès du khalife des Layènes, à l’occasion de la 142e édition de l’Appel de Seydina Limamoulaye. Selon le communiqué de la présidence, le Président Macky Sall a rendu visite, ce jeudi 3 mars, au khalife général Mamadou Makhtar Laye.

Une occasion, pour le chef de l’Etat de magnifier « la vie et l’œuvre de Seydina Limamoulaye. Le Chef de l’Etat a insisté sur la nécessité de préserver la paix et le vivre-ensemble tels que enseignés par le Mahdi », indique la note publiée sur facebook. Macky Sall était accompagné d’une forte délégation, composée du ministre de l’Intérieur, Antoine Abdoulaye Félix Diome, d’Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et ex maire de Yoff et d’autres autorités étatiques.

De son côté, le Khalife et l’ensemble de la famille ont marqué leur gratitude au Chef de l’Etat pour les dispositions prises pour la réussite de l’événement.

Rappelons que la 142e Édition de l’appel de Seydina Limamou Lahi Al Mahdi, sera célébrée les 4 et 5 Mars à Yoff, Ngor et Cambèrene sous la bénédiction du nouveau khalife général des Layènes, Seydina Mamadou Makhtar Laye.