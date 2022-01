Commune de Biscuiterie: Des responsables de l’APR boycottent la campagne de Arona Coumba Ndoffène Diouf

Le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar de la Commune de Biscuiterie, Arona Coumba Ndoffène Diouf, a du pain sur la planche. Il fera face seul aux différentes coalitions de l’opposition dans la commune. Pour cause, le collectif des responsables de l’Apr, l’accusant d’avoir confectionné seul les listes des investis en privilégiant des militants inconnus au détriment des responsables authentiques, ne battra pas campagne pour lui. A l’issue de leur assemblée générale, les membres du Collectif ont décidé de boycotter les activités de la coalition Benno Bokk Yaakaar lors de la campagne électorale et invitent les militants à aller dans le même sens. Pour eux, l’unique responsable des résultats de la coalition Benno Bokk Yaakaar aux élections locales sera le candidat Arona Coumba Ndoffène Diouf. Aussi, le collectif met-il en garde certains collaborateurs du Président Macky Sall «tapis dans l’ombre mais démasqués et identifiés qui œuvrent au quotidien dans les manœuvres et intrigues au détriment des dignes militants et responsables de l’Apr.». Par ailleurs, le Collectif renouvelle sa loyauté au Président Macky Sall, à l’Apr. et à la coalition Benno Bokk Yaakaar. Pour autant, ils refusent d’accepter, disent-ils, toute atteinte à leur honneur et à leur dignité.

l’AS