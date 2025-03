08 Mars : Une Journée de Lutte et d’Inspiration pour les Droits des Femmes

Chaque 08 mars, le monde célèbre la Journée Internationale des Droits des Femmes. Cette date est bien plus qu’une simple célébration: elle marque un moment de réflexion sur les luttes passées et les combats à mener pour l’égalité des sexes. Au Sénégal, plusieurs femmes ont joué un rôle majeur dans la défense des droits des femmes et continuent d’inspirer les générations futures.

La Journée Internationale des Droits des Femmes trouve ses racines dans les mouvements ouvriers du début du XXᵉ siècle. Dès 1909, une première “Journée nationale des femmes” est organisée aux États-Unis par le Parti socialiste américain. Mais c’est en 1910, lors de la Conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague, que Clara Zetkin propose l’idée d’une journée dédiée aux droits des femmes. Le 8 mars 1917 marque un tournant décisif : des ouvrières russes manifestent pour réclamer du pain et la fin de la guerre. Ce soulèvement conduit à la chute du tsarisme et marque l’histoire. En 1977, l’ONU officialise cette date comme une journée internationale pour les droits des femmes, encourageant chaque pays à la commémorer.

La Journée Internationale des Droits des Femmes est bien plus qu’une simple date symbolique ; elle représente un appel à l’action pour une société plus juste et égalitaire. Si des avancées significatives ont été obtenues grâce aux luttes menées par des générations de femmes, les défis demeurent, notamment en matière d’éducation, d’accès aux responsabilités et de lutte contre les discriminations. Au Sénégal comme ailleurs, il est essentiel de poursuivre ces combats et d’encourager les nouvelles générations à s’engager pour un avenir où l’égalité des sexes ne sera plus un idéal, mais une réalité.