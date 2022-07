Ziguinchor: Yewwi a tenu sa promesse de caravane – concert

Comme annoncé par Guy Marius SAGNA lors de sa dernière conférence de presse à Ziguinchor, l’inter coalition Yewwi – Wallu a organisé ce dimanche 17 juillet 2022 sa caravane – concert pour rendre hommage aux victimes tuées lors de la manifestation organisée par ladite coalition, le 17 juin 2022 dernier.

Cette caravane dirigée par le candidat et tête de liste de la coalition au niveau départemental, Guy Marius Sagna, habillé en tenue de combat: pantalon gin, chaussures plastiques, teeshirt Lacoste, le tout décoré par une écharpe aux couleurs nationale autour du cou et couvercles de marmite en main, a démarré au terrain Jatir pour prendre fin au rond point Aline Sitoé Diatta.

S’adressant aux journalistes et militants venus nombreux prendre part à cette caravane, le numéro de l’inter coalition de l’opposition, Guy Marius s’est d’abord félicité des conditions dans lesquelles s’est déroulée leur caravane avant de laisser entendre que cela suffisait pour montrer que ce sont les forces de l’ordre qui créent les incidents quand il y a manifestation.

L’allier de Oulimata Sidibé et de Fatou Sagna a aussi fustiger l’attitude du procureur de la république qu’il qualifie d’assassin avant de le prendre responsable de tout ce qui se passe dans ce pays car dit-il, s’il continue d’avoir des tortures et des morts, c’est parce que le procureur a manqué de sérieux et de neutralité dans le traitement des dossiers précédents. Guy n’a pas manqué de pointer du doigt le président Macky Sall qu’il qualifie de chef des assassins et d’ajouter que c’est Macky Sall qui est le seul et unique responsable des tortures et morts de Idrissa Goudiaby, Alexis Abdoulaye Diatta, François Mancabou et d’autres qu’il a cité a titre de preuve.

Ainsi, le natif du village de Etomé a dénoncé le traitement deux poids deux mesures du président Macky Sall qui a publiquement avoué avoir mis le coude sur des dossiers avant de révéler que le corps de Idrissa Goudiaby a quitté Ziguinchor ce dimanche à 6h et est arrivé à Dakar pour des besoins d’autopsie comme le souhaite sa famille.

Il termine par demandé aux militants de voter la liste de leur coalition s’ils veulent mettre fin aux tortures et tueries des forces de l’ordre pour qui même il demande la hausse de leur salaire.

Source: Kewoulo