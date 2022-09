Ziguinchor : La police neutralise la bande qui a cambriolé (deux fois) le domicile d’un Français

Un ressortissant français, établi au quartier Colobane de Ziguinchor, a été victime d’un double cambriolage suivi de vol. En effet, le premier groupe du gang a emporté un montant de 2. 100.000 francs cfa et 5000 euros, dans la nuit du 13 au 14 septembre dernier, selon des informations exclusives de Seneweb. Au lendemain des faits, deux autres malfrats ont escaladé le mur avant de s’introduire dans cette concession où ils ont emporté deux armes et 19 munitions, deux jumelles, deux pompes insecticides.

Les hommes du commissaire Ibrahima Diallo ont exploité les images de la vidéo de surveillance installée dans le domicile de la victime A.M. Au cours du visionnage des vidéos, les enquêteurs, rompus à la tâche, sont parvenus à identifier un des cambrioleurs.

Plus tard, les deux auteurs du dernier cambriolage, O.B et B.G.F sont tombés dans les filets de la police. Malheureusement pour lui, B.G.F était porteur d’une arme factice lors de sa chute.

Les hommes du commissaire Diallo ont, également, démasqué les deux receleurs de cette bande. Il s’agit de B.D et M.A.D. Ce dernier a été retrouvé avec deux coupes-coupes et un couteau, selon des sources de Seneweb proches du parquet.

Le dangereux butin saisi

Suite à l’arrestation de deux cambrioleurs et leurs deux receleurs, les éléments du commissariat central de Ziguinchor ont saisi, au total,deux armes à feu en l’occurrence un révolver et un Pistolet automatique ainsi qu’une arme factice, deux coupes-coupes, un couteau, un tournevis, deux jumelles, dix neuf munitions et sept écouteurs.

Mis devant le fait accompli, O.B et B.G.F ont avoué avoir cambriolé le domicile du ressortissant français dans la nuit du 14 au 15 septembre dernier pour y voler de l’argent. Mais ils y ont également subtilisé des armes à feu et des munitions.