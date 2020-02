Ziguinchor : 30 nouveaux cas d’insuffisance rénale recensés

L’insuffisance rénale progresse de plus en plus dans la région de Ziguinchor, au sud du Sénégal. Trente (30) nouveaux cas ont été recensés, selon les spécialistes. Pis, la plupart des malades sont en phase terminale. Et les victimes sont dans le désarroi à cause du coût inaccessible de la dialyse.

« La maladie rénale chronique et l’insuffisance rénale constituent un véritable problème dans le monde. La prise en charge qui est extrêmement chère. Il y a plus de 800 malades qui sont sur la liste d’attente. Le temps d’avoir une place à la dialyse publique, l’on doit faire la dialyse dans le privé. Et cela n’est pas accessible à tout le monde. Déjà dans les régions, il n’y a pas de dialyse privée. Car tous les centres de dialyse privée se trouvent à Dakar. Ce qui est plus important, c’est surtout la prise en charge qui est extrêmement chère. Chaque séance c’est à 65 000 F CFA », a indiqué Mamadou Aw Bâ.

Selon les données relevées par le professeur néphrologue, beaucoup de cas de l’insuffisance rénale sont notés dans la région chaque semaine. « Du lundi au vendredi, tu peux voir 15 malades par consultation. Donc c’est un cas inquiétant. C’est l’occasion de le prévenir. Et pour ça, il faut passer par l’activité physique », précise M. Bâ.

Pour le spécialiste, on ne voit que ceux qui sont au stade 5, c’est-à-dire en phase terminale et qui vont avoir besoin de la dialyse. Avec 850 millions de personnes touchées dans le monde, l’insuffisance rénale constitue la sixième (6e) cause de décès, rapporte Walf radio.