Yewwi Askan Wi à Ziguinchor: Entre diversion et dilatoire !

Vraiment les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw) prennent les Sénégalais et autres militants pour des demeurés ! Ou alors pour des montons qui ne réfléchissent pas. Jugez-en : A chaque fois que les leaders estiment que le gouvernement de Macky Sall a piétiné leurs droits et bafoué leur dignité, ils s’empressent de tenir une conférence de presse pour faire de la diversion et du dilatoire du genre : « Nous allons porter plainte contre le président Sall ; nous allons poursuivre le procureur de la République ; nous allons déposer une plainte contre le directeur de la Police ; nous avons saisi nos avocats pour une plainte contre les sept ( 07) sages etc. », menacent-ils tour à tour, histoire de masquer leur amère déconvenue.

Car les Ousmane Sonko, Khalifa Sall, Moustapha Sy, Barthélémy Dias savent qu’une plainte contre le président de la République ou le procureur de la République est toujours vouée à l’échec. Mieux, ils savent qu’une plainte contre ces hautes autorités ne sera jamais recevable. Donc pourquoi les leaders de la coalition Yaw s’entêtent-ils toujours à tympaniser les Sénégalais avec des plaintes à n’en plus finir ? Réponse : Par pure volonté de faire de la diversion ou du dilatoire. Hier à Ziguinchor, les leaders de Yaw ont encore poussé le volume du disque enrayé lors d’une conférence de presse après avoir rendu visite aux familles des victimes des manifestations du 17 juin 2022. « Nous allons poursuivre en justice tous les responsables de la mort des manifestants » a juré Khalifa Sall. Et bien avant lui, la députée Mame Diarra Fam, aussitôt libérée de prison, avait annoncé une plainte contre l’Etat du Sénégal et le procureur de la République. Une plainte qu’elle n’a pas encore déposée là où les militants attendaient une autre méthode de lutte pour laver l’affront de ces arrestations abusives.