Yeumbeul Comico : Fin de règne pour O.D qui volait des motos “Jakarta”

La police a saisi sur lui trois motos, qui représenteraient une partie de son butin, selon L’Observateur, qui donne l’information dans son édition de ce lundi 17 février.

Le journal rapporte que la police était aux trousses de O. D. après la plainte d’un conducteur de «Jakarta» qu’il aurait roulé dans la farine. Le jour des faits présumés, rembobine la même source, le suspect loue les services du «livreur» pour se rendre à Boune village. Arrivé à destination, il sort un billet de 10 000 francs CFA qu’il remet au conducteur de l’engin pour le règlement de la course.

Sans soupçonner un coup fourré, la victime présumée abandonne sa moto et s’engouffre dans les rues du village à la recherche de petites coupures pour rendre la monnaie. Le lutteur profite de la situation pour fondre dans la nature avec le véhicule. À son retour, le «livreur» comprend qu’il est victime de vol. Il file droit au commissariat de Yeumbeul Comico et dépose une plainte contre X.

D’autres conducteurs de «Jakarta» surgissent et confient aux enquêteurs avoir été victimes de O. D, renseigne L’Observateur. Le journal ajoute quelqu’un s’est greffé à la liste des accusateurs du lutteur, affirmant avoir été victime de vol de bétail commis la nuit avec escalade du mur de sa maison.

La chasse au lutteur présumé indélicat est lancée. Le mis en cause s’éclipse, disparait de la banlieue et se réfugie à Tivaouane. Croyant que les attentions ne sont plus braquées sur lui, il revient quelques jours plus tard à Boune village et vaque tranquillement à ses occupations. Malheureusement pour lui, il est vite reconnu par les habitants de son quartier, qui le dénoncent à la police.

O. D. sera arrêté alors qu’il s’était lancé dans une course-poursuite à bord de l’une des motos qu’il aurait volées. Il risque gros.