West African Energy en pleine tourmente : le directeur intérimaire refoulé au Cap des Biches

Une crise de gouvernance secoue West African Energy (WAE), l’opérateur de la centrale électrique du Cap des Biches. Ce matin, Abdou Karim Diop, récemment désigné directeur général intérimaire, a été empêché d’accéder aux installations par les agents de sécurité.

D’après des témoins sur place, Abdou Karim Diop, accompagné de conseillers du Premier ministre, s’est présenté aux portes de la centrale, mais l’entrée lui a été refusée. La sécurité sur place aurait exigé une validation formelle des actionnaires avant d’autoriser

l’accès, illustrant ainsi une fracture profonde entre les différentes parties prenantes de l’entreprise. Cette situation survient dans un contexte de turbulence marqué par l’arrestation de Samuel Sarr, l’ancien dirigeant de WAE, pour abus de biens sociaux. Depuis, la question de sa succession fait l’objet d’intenses dissensions, plusieurs actionnaires contestant la légitimité d’Abdou Karim Diop à la tête de la société.

L’affaire prend une tournure encore plus sensible alors que plusieurs figures influentes du secteur, notamment Abdoulaye Dia (Senico) et Abdou Karim Diop (Locafrique), ont été auditionnées dans le cadre de l’enquête en cours.

Le blocage du site de Cap des Biches pourrait non seulement aggraver les tensions internes mais aussi précipiter une bataille judiciaire entre actionnaires et autorités gouvernementales. Une intervention des tribunaux pourrait s’avérer inévitable pour clarifier la gouvernance de WAE et garantir la stabilité des opérations de la centrale.

L’évolution de cette crise sera déterminante pour l’avenir de West African Energy et, plus largement, pour l’approvisionnement énergétique du pays.

Affaire à suivre…