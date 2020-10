VSD des Lions : 200e pour Kouyaté, Sadio et Krépin confirment… Le point sur la performance des Sénégalais

Les Lions évoluant dans les différents championnats étrangers continuent de faire parler d’eux. Sadio Mané et Krépin Diatta ont peaufiné leurs statistiques. Dans le même moment, Habib Diallo et Opa Nguette ont ouvert leur compteur-buts cette saison.

France

Tout juste transféré de Metz à Strasbourg, Habib Diallo n’a pas pu empêcher la défaite des siens contre Lyon (3-2). Il a réduit la marque (à 3-1) quatre minutes après son entrée. Son ex-club (Metz) a accroché (1-1) Angers de Sada Thioub, grâce à un but de son compatriote Opa Nguette. Sabaly et Bordeaux ont perdu (3-1) à Marseille. De retour en sélection, Boulaye Dia était sur le banc, lors de la défaite (3-1) de Reims à domicile. Contrairement à lui, Gana Guèye a joué l’intégralité de la rencontre, lors du succès (4-0) du Psg à Nîmes.

Angleterre

Sadio Mané, absent pour une positivité au Covid-19, est revenu en forme, en ouvrant le score pour Liverpool, dans le derby face à Everton (2-2). C’est son quatrième but en quatre matches. Cheikhou Kouyaté, qui disputait son 200e match en Premier League, a joué la totalité de la rencontre Crystal Palace-Brighton (1-1). Edouard Mendy blessé, Chelsea a perdu des points sur le fil contre Southampton (3-3). Les Blues ont manqué une belle occasion de se rapprocher de la tête du classement.

Espagne

Pape Kouly Diop, expulsé lors de la dernière journée contre Valladolid, n’a pas assisté au match nul d’Eibar contre Osasuna (0-0). Eibar occupe la 15e place.

Italie

Naples de Kalidou Koulibaly a facilement dominé (4-1) l’Atalanta Bergame. Le Sénégalais, capitaine en l’absence de Lorenzo Insigne, a été impérial. Naples pointe à 3 points du leader milanais.

Turquie

Le champion en titre, Basaksehir de Demba Bâ, a décroché son premier succès de la saison (2-0) sur le terrain de Trabzonsport. Néanmoins, l’ex-joueur de Chelsea reste toujours muet. La victoire (3-2) de Fenerbahçe sur le terrain de Goztepe nous offrait des duels entre Sénégalais. Lamine Gassama et Chérif Ndiaye à Goztepe, Papiss Demba Cissé et Baba Thiam au Fener’. Gassama et Baba Thiam, qui étaient en sélection, sont restés sur le banc, contrairement aux deux autres qui sont entrés en jeu, en seconde période. Alanyaspor de Babacar Khouma fera face à Galatasaray de Mbaye Diagne, pour tenter de récupérer sa première place.