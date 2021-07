Violences à l’Ucad : Tous d’accord pour la sanction des auteurs de violence?

4 jours après, on passe de la promesse à la matérialisation. Le vendredi 2 juillet, plusieurs étudiants sont convoqués devant le conseil de discipline. Dans une sortie médiatique le jeudi 2 juillet, la coordination des listes et coalitions de listes soutient que c’est 250 étudiants qui sont convoqués. Du côté des autorités universitaires, on assure que c’est beaucoup moins. Dans tous les cas, les sanctions sont attendues cette semaine.

Avant le rectorat, le Coud a été le premier à s’exprimer sur la question, suite au saccage des restaurants, en début juin, par les étudiants mécontents des résultats des élections des amicales. Le Coud qui assimilait cet acte « à du sabotage au regard des nombreux efforts consentis pour améliorer les conditions et le cadre de vie des étudiants » promettait de faire des investigations et de porter l’affaire devant la justice et le conseil de discipline de l’Ucad.

Le Saes exige ainsi “la convocation du Conseil de discipline afin de statuer sans condition, ni délai sur le sort des auteurs de violence exercée au niveau de la Faculté des lettres et sciences humaines (Flsh) et de la Faculté des sciences juridiques et politiques (Fsjp) ».

Ce n’est pas pour rien d’ailleurs si certains leaders étudiants accusent le syndicat de vouloir sacrifier certaines de leurs camarades au nom de l’exemple. Dans un communiqué publié jeudi dernier, 1er juillet, la coordination des listes et coalitions de listes reproche au recteur de se laisser « conditionner de manière mécanique par une portion du corps professoral que constitue le Saes ».

Seulement, leurs camarades étudiants semblent aussi favorables à des sanctions. A travers les médias, notamment les micros-trottoirs, les pensionnaires de l’Ucad ont exprimé leur souhait de voir l’autorité prendre ses responsabilités pour mettre fin à la violence.

Même chose sur les réseaux sociaux. « De toute façon, ne comptez pas sur moi et les étudiants ne seront pas solidaires à vos actes ignobles », réagit un internaute. « Nous ne serons jamais avec ceux qui nous empêchent d’étudier. Nul ne doit cautionner la mauvaise conduite. Il est temps que l’Ucad soit réservée à ceux qui veulent apprendre », renchérit un autre.

La fermeté du recteur

En fait, c’est un flot d’indignations sur les réseaux sociaux dès que le sujet est évoqué. Beaucoup estiment qu’il est temps que l’université cesse d’être un ‘’far West du système éducatif sénégalais’’.

Certains en appellent même à la dissolution des amicales. « Une petite minorité qui ne sert à rien d’autre que de profiter de l’université pour se faire de l’argent au détriment de la majorité des étudiants (vente de chambre, grèves, perturbations des cours et examens, etc.). Non aux amicales », s’exclame un étudiant.

Un autre se veut plus radical : « L’Etat doit prendre ses responsabilités et dissoudre toutes les amicales. La plupart des gens qui s’activent dans les amicales ne sont pas de vrais étudiants. »