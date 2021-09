Vélingara : Quatre candidats de BBY vont se battre pour le fauteuil de maire

Tous ces quatre candidats appartiennent à la même coalition et veulent briguer le fauteuil municipal tandis que les partis de l’opposition observent, selon Dakar Actu.

Aussi, faut-il le signaler qu’il y a au sein du département deux coalitions de Bby conduites respectivement par Mamadou Oury Baïlo Diallo et Ibrahima Diawadou Barry avec Kabiné Diané et Me Aliou Sow ex-DG de la SAPCO.