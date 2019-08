Vélingara : les associations de parents d’élèves réclament le départ de l’inspecteur départemental de l’éducation

Les associations de parents d’élèves, des Groupements de femmes et de la formation, des enseignants, étudiants et divers autres partenaires de l’école de Vélingara, réclament avec détermination le départ immédiat et sans condition de l’Inspecteur départemental de l’éducation et de la formation, Amadou Lamine Wade.

En effet, à l’issue d’une Assemblée générale, les protestataires ont « dénoncé le harcèlement et le terrorisme de l’Inspection de l’Education et de la Formation (IEF) sur les élèves, lors des examens et concours, en violation flagrante des textes ».

Pire, disent-ils, « il va jusque dans les salles de classe, pour se présenter aux élèves en tant que l’IEF du département, leur faisant injonction de se limiter à leurs copies. Ce qui les déstabilise et accentue le stress chez ces enfants, puisqu’ils ne sont pas habitués à recevoir une autorité dans leur salle de classe en dehors de leurs enseignants ».

Selon le communiqué publié à l’issue de l’Assemblée générale, « dans une attitude de mépris, il aurait qualifié les élèves du département de Vélingara, des plus nuls du Sénégal ».